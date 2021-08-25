Михаил Дегтярев выделил 50 квартир для расселения жителей аварийного фонда Хабаровска

Средняя площадь переданных квартир – 36 квадратных метров. Фото: правительство Хабаровского края.

В краевой столице продолжается расселение жителей аварийных домов по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Расселить необходимо 548 квартир, из них 322 будут построены, а 226 купят. К решению вопроса подключилось и краевое правительство – на баланс города передано 50 квартир в доме по улице Аэродромной.

– Правительством края по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в сжатые сроки проведена большая работа по оперативной передаче квартир в муниципальную собственность. Все помещения благоустроенные, с социальным ремонтом, здесь сделано все, чтобы можно было въехать и жить, – сообщила Марина Костина, министр имущественных отношений Хабаровского края.

В 2021 году на расселение еще 10 аварийных домов правительство выделит городу 286 миллионов рублей. На эти средства расселят жителей самой больной точки города – бараков на проспекте 60-летия Октября. Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев договорился с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о сокращения срока реализации Адресной программы. Это позволит ускорить процесс переселения.