Немцы высмеяли заявления Зеленского о "возвращении" Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали саммит «Крымская платформа», назвав его «коллективным отрицанием реальности».

Напомним, в ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский объявил об «обратном отсчете времени деокупации Крыма», заявив, что за семь лет Россия превратила полуостров в неблагополучную военную базу.

Читатели Die Zeit назвали высказывания о возвращении Крыма несерьезными, и не более чем внутриполитической пропагандой, указав на то, что военный потенциал Украины слишком слаб для решения подобных вопросов путем военных действий.

«При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», - отметил один читатель.

«Шутить он по-прежнему мастер», - добавил другой.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что в 2014 году жители Крыма сами сделали выбор.

«Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», - написал один пользователь.

«Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» - заявил другой.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.