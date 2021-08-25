Кучма: бездействие украинских властей стало причиной потери Крыма Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году.

«Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», - заявил четвертый президент незалежной в интервью изданию "Украинская правда".

Комментируя ход конфликта в Донбассе, Кучма заявил, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы прекратить существование как государство.

«Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению - ред.). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было», - заявил экс-президент, добавив, что в этом случае незалежная стала бы одной большой Малороссией.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.