Правительство РФ выделило 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение из аварийного жилья

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ выделило 19,7 млрд рублей на помощь российским регионам в решении проблемы аварийного жилья и создание инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что эти средства предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, однако будут направлены субъектам России уже сейчас. Из них около 13,1 млрд рублей будет направлено на ускоренное расселение граждан из аварийных домов в 23 российских регионах.

«С помощью федерального финансирования будут переселены почти 26 тысяч человек. Общая площадь жилья, которое планируется к расселению, - 417 тысяч кв. м», - отмечают в заявлении.

Кроме того, 3,4 млрд рублей из выделенных средств направят в десять российских регионов на ускоренное завершение строительства детских садов, школ, поликлиник, а также дорог и коммунальных объектов, а 2,2 млрд рублей пойдет на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных субъектах страны. Речь идет о Кемеровской области, Чечне и Карачаево-Черкесии. Еще около 1 млрд рублей будет направлено на модернизацию объектов инфраструктуры в Воронежской и Ростовской областях, а также Камчатском крае.