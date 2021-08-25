Власти Пхукета предложили не продавать алкоголь иностранцам

Власти Пхукет предложили не продавать алкоголь иностранцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти таиландского острова Пхукет, указав на участившиеся вечеринки, предложили ввести сухой закон, который будет действовать для иностранных туристов.

Как передает местное издание The Phuket News, после вспышек коронавирусной инфекции в Бангкоке государственный центр управления ситуацией (CCSA) издал приказ о закрытии всех баров и развлекательных заведений в стране, однако до этого не дошло.

Чиновники приняли решили ввести сухой закон в кафе и ресторанах, а также продлить антикоронавирусные меры до конца текущего месяца. Однако такое решение не понравилось ни только туристам, но и местным жителям, которые попросили не идти на радикальные меры.

Сегодня обсуждение подобных мер в популярном среди туристов регионе объясняется эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что запрет на алкогольные напитки позволит сократить количество вечеринок, способствующих распространению на острове коронавирусной инфекции.