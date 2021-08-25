МИД Китая: действия США увеличивают риски милитаризации космоса Фото: Shutterstock

Пекин обеспокоен стратегией США по милитаризации космоса и вместе с Москвой содействуют нераспространению оружия в околоземном пространстве. Такое заявление в среду, 25 августа, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

«Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства, что представляет серьезную угрозу миру и безопасности. Китай выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность», - заявил китайский дипломат.

Как отметил представитель МИД КНР, ситуация в околоземном пространстве «становится все более сложной». По его словам, Соединенные Штаты стали «главным фактором», оказывающим негативное влияние на безопасность в космосе.

Вэньбинь заявил, что Пекин всегда выступали за предотвращение милитаризации космоса и его мирное освоение. «На протяжении многих лет Китай совместно с Россией вносят активный вклад в продвижение международных переговоров, касающихся нераспространения оружия в космическом пространстве», - добавил он.