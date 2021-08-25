В Екатеринбурге вновь горела заброшенная больница в Зеленой Роще

Заброшенное здание больницы пустует уже много лет.

Вечером 24 августа в Екатеринбурге пятый раз за это лето загорелось здание заброшенной больницы возле парка Зеленая Роща. На место для тушения прибыли сотрудники МЧС.

До настоящего момент заброшенное здание медицинского учреждения два раза горело в июне и еще два раза – в июле 2021 года. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Несколько лет продолжаются разговоры о том, что сделать с пришедшим в негодность больничным комплексом? На этом месте может появиться новое медицинское учреждение, либо парк, либо несколько высотных жилых домов. Пока окончательный проект развития этой территории не утвержден, а в нынешнем здании продолжают проводить свободной время группы подростков.

У этого больничного комплекса – богатая история. Возведение объекта на 8 марта, 78А стартовало в 1932 году, его строили в стиле конструктивизма и не неоклассицизма. Изначально медицинское учреждение строилось для предоставления медицинской помощи сотрудникам НКВД, однако в 1939 году она получила гражданский статут.

В годы Второй мировой войны медицинское учреждение приняло больше 90 тысяч человек. В советские годы эта больница считалась одной из лучших в СССР.

В 2000 году больницу временно закрыли из-за необходимости проведения капитального ремонта, который здесь так и не начался. Здание пустует вот уже 21 год.