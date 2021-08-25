Губернатор Василий Орлов: Более 2700 амурских семей в 2021 году получат выплату при рождении первенца и региональный маткапитал на второго ребенка

Мамы в Амурской области получают выплату на первого ребенка и региональный материнский капитал на второго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Амурская область в 2021 году направит более 363,8 миллионов рублей на единовременные выплаты семьям, в которых появился на свет первый или второй ребенок. Такие льготы действуют сегодня для родителей в дальневосточных регионах в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

При появлении в семье первенца амурчане получают региональную выплату – около 27 тысяч рублей. Если рождается второй ребенок, родителям полагается региональный материнский капитал: в 2021 году он составляет более 191 тысячи рублей. По словам главы Амурской области Василия Орлова, в этом году выплаты планируется предоставить более 2700 семьям.

- По двум мероприятиям на 2021 год предусмотрено предоставление мер поддержки 2 722 семьям на общую сумму 363,88 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Демография» и при поддержке Правительства Амурской области в регионе реализуются единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, - рассказал губернатор Василий Орлов. - На сегодняшний день данные меры поддержки уже предоставлены 2487 амурским семьям. Из них 1600 семей получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка, 887 семей - региональный материнский капитал.

Выплата на первенца предоставляется молодым мамам – гражданкам России, постоянно проживающим на территории Амурской области. Получить ее могут все женщины, в чьих семьях с 1 января 2019 года появился первый ребенок. Потратить деньги родители могут на любые цели – будь то красивая коляска для малыша или новая кроватка. Всего на региональные выплаты на первого ребенка в 2021 году Амурская область выделяет 127,7 миллиона рублей.

Еще 236,1 миллиона рублей в этом году регион направит на выплату материнского капитала при рождении (или усыновлении) второго ребенка. Средства маткапитала родители могут потратить на улучшение жилищных условий или образование. Так, материнским капиталом можно оплатить покупку квартиры, строительство дома, ремонт жилья, погашение ипотечного кредита – например, в качестве первоначального взноса или уплаты процентов. Кроме того, маткапиталом можно воспользоваться для получения платного образования, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.