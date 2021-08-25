Около 1 тысячи афганцев получили разрешение уехать в Россию Фото: REUTERS

Около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Среди получивших это разрешение люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты. Об этом сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

Как передает РИА Новости, президент центра уточнил, что на данный момент получен ответ по некоторым категориям. Первая категория - люди афганского происхождения, которые имеют российское гражданство, вторая - студенты, учившиеся в России, но оставшиеся на данный момент в Афганистане, третья - граждане, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на трудовую деятельность в РФ и соответствующую визу, а четвертая - лица, у которых есть вид на жительство в РФ.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что Россия не принимала никаких решений об особом статусе беженцев из Афганистана.