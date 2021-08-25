глава МИД Австрии: Россия есть и будет частью европейской реальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия есть и будет частью европейской реальности. Такое заявление в среду, 25 августа, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Можно сказать, что Россия знает нас, а мы знаем Россию... Наши исторически сложившиеся отношения в последнее время подвергались очень серьезным испытаниям. Даже если мы стоим на противоположных берегах реки, то мост между нами не будет разрушен. Россия есть и будет частью европейской реальности», - заявил дипломат, назвав Россию самым большим географическим соседом, с которым есть многочисленные сферы для сотрудничества

Глава МИД Австрии отметил, что отношения между Европейским союзом и Россией достигли «низшей точки», однако Вена намерена продолжить поддерживать диалог с Москвой.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Москвой и Брюсселем, отметив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Европейского союза.