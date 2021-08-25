Лавров: новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить минские договоренности Фото: REUTERS

Новые украинские законы уже не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса. Об этом в среду, 25 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Руководитель внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что власти Украины не хотят выполнять минские договоренности.

- Украинские власти просто не хотят выполнять Минские договоренности. И новые украинские законы уже не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей. Поразительно, что мы эти факты, которые говорят сами за себя, предъявляли нашим западным коллегам, а они не могут ничего ответить. И продолжают слепо поддерживать украинскую власть в этих попытках поддерживать интерес к правительству и клянчить у Запада деньги, жесты поддержки, - сказал Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ заявил, что изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе.