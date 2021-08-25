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Политика25 августа 2021 14:14

Лавров про уроки Запада: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой

Российский министр призвал не применять силу в нарушение устава ООН
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров про уроки Запада: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой

Лавров про уроки Запада: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 25 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил рабочий визит в Австрию, где провел встречу с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, и рассказал о главных уроках Запада.

«Главный вывод - не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали в Сирии, Ливане, Ираке, как американцы хотели заставить как считают нужным», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.

По словам главы МИД РФ, из всего этого можно сделать простой вывод. «Не надо вмешиваться в чужие дела и применять силу в нарушение устава ООН», - заявил российский министр.

Кроме того, Лавров назвал плачевным текущее состояние отношений России и Европейского союза, отметив, что контакты между сторонами сведены к минимуму.

Лавров про уроки Запада: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой