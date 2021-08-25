Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика25 августа 2021 14:39

Минэкономразвития подготовило четыре сценария стратегии низкоуглеродного развития России

Ведомство разработало сценарии до 2050 года
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минэкономразвития подготовило четыре сценария стратегии низкоуглеродного развития России

Минэкономразвития подготовило четыре сценария стратегии низкоуглеродного развития России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минэкономразвития РФ подготовило четыре сценария стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Как передает ТАСС, согласно базовому сценарию министерства, объем выбросов парниковых газов не только не уменьшится, но даже увеличится до 2,29 миллиарда тонн СО2 к 2050 году. Тем не менее с учетом поглощения лесами и болотами будет сокращение «чистой эмиссии» с 1,58 млрд тонн в 2019 году до 1,19 млрд тонн в 2050 году.

Подобный показатель позволит выполнить указ президента России Владимир Путина. При этом выбросы продолжат расти почти во всех отраслях, в том числе в транспорте, металлургии, а также сельском хозяйстве.

Снижение выбросов прогнозируется только в электроэнергетике и в ЖКХ. В базовый сценарий не включена обязательная плата за вредные выбросы. Ведомство нашло способ снизить их только при помощи «реализации климатических проектов в лесах и применения уточненной методики поглощающей способности». Речь идет о высадке лесов, сокращении пожаров и обводнении осушенных болот.

Минэкономики подготовило также «интенсивный» и «агрессивный» сценарий, но ни один из них не предусматривает углеродной нейтральности. В свою очередь «инерционный» сценарий нацелен сохранение текущих темпов поглощения CO2, что требует предусмотренных действующими госпрограммами средств в 1 процент от ВВП страны.