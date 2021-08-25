Минэкономразвития подготовило четыре сценария стратегии низкоуглеродного развития России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минэкономразвития РФ подготовило четыре сценария стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Как передает ТАСС, согласно базовому сценарию министерства, объем выбросов парниковых газов не только не уменьшится, но даже увеличится до 2,29 миллиарда тонн СО2 к 2050 году. Тем не менее с учетом поглощения лесами и болотами будет сокращение «чистой эмиссии» с 1,58 млрд тонн в 2019 году до 1,19 млрд тонн в 2050 году.

Подобный показатель позволит выполнить указ президента России Владимир Путина. При этом выбросы продолжат расти почти во всех отраслях, в том числе в транспорте, металлургии, а также сельском хозяйстве.

Снижение выбросов прогнозируется только в электроэнергетике и в ЖКХ. В базовый сценарий не включена обязательная плата за вредные выбросы. Ведомство нашло способ снизить их только при помощи «реализации климатических проектов в лесах и применения уточненной методики поглощающей способности». Речь идет о высадке лесов, сокращении пожаров и обводнении осушенных болот.

Минэкономики подготовило также «интенсивный» и «агрессивный» сценарий, но ни один из них не предусматривает углеродной нейтральности. В свою очередь «инерционный» сценарий нацелен сохранение текущих темпов поглощения CO2, что требует предусмотренных действующими госпрограммами средств в 1 процент от ВВП страны.