Лавров пошутил о «приватизации» Украиной Дня Крещения Руси

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что вскоре можно ожидать, что президент Украины Владимир Зеленский присвоит незалежной и праздник Нового года.

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное - это не украинское», - заявил глава МИД РФ на брифинге в Вене, где он провел встречу с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Напомним, украинский лидер в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области незалежной и полуостров Крым - ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство».