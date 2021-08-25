В Колумбии мужчина семь раз привился от COVID-19 разными вакцинами

В Колумбии мужчина семь раз привился от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Кали на западе Колумбии мужчина семь раз привился от коронавирусной инфекции разных компаний, в том числе Pfizer, Sinovac, AztraZeneca и Janssen.

Как сообщает телеканал Noticias Caracol, никакой реакции чрезмерное количество доз у не вызвало. По данному факту власти начали расследование.

«Человека, который привился семь раз... уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами», - приводит телеканал заявление министра здравоохранения Колумбии Кали Миерланди Торрес, которая сообщила, что власти начали соответствующие расследование.

Уточняется, что для предотвращения возникновения подобных случаев, власти города разработали электронный бланк, чтобы граждане могли дать информированное согласие перед прививкой от коронавируса. Соответствующий бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.