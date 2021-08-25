Минпросвещения РФ намерено ликвидировать третью смену в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство просвещения России рассчитывает ликвидировать третью смену в школах страны, а также не допустить роста второй смены. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Министр сообщил, что за последние пять лет с момента проведения предыдущего государственного совета по вопросам общего образования было построено 1 623 школы на 690 тысяч мест. К этому учебному году начнут работу еще 130 новых школ, а к 2025 будет построено еще 1 300 учебных заведений.

«Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй», - заявил министр на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Кравцов отметил, что в целом отечественная система образования показывает позитивную динамику. «Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования. Однако понимаем, что предстоит сделать еще очень много», - сообщил он.