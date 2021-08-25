Руководитель турагентства перечислила бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Осенью в Турции и Египте можно будет отдохнуть за 20 тысяч рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Осенью на куртах стартует бархатный сезон. Это благоприятное время для отдыха: нет изнуряющей жары и толп туристов. Эксперты туррынка дали советы, куда можно оправиться на отдых осенью и при этом сэкономить.

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь предлагает рассмотреть Турцию. В это время года там не только комфортная температура воздуха, но и воды.

- еще осенью в Турции отдыхать достаточно экономно. Меньше народу и цены намного ниже, чем в сезон и в сентябре, - рассказывает эксперт.

Набирает популярность Египет – еще одно излюбленное направление у россиян. Там в октябре-ноябре бархатный сезон и очень комфортные погодные условия.

Недельный тур в Египет на двоих по системе «все включено» можно приобрести по цене от 20 тысяч на человека.

Доминикана – еще одно популярное осеннее направление, но назвать отдых в данной стране бюджетным – нельзя. Тур туда на двоих на неделю в начале октября обойдется в районе 180 тысяч.

Если рассматривать российские курорты, то осенью набирает популярность Алтай. Туда можно слетать достаточно бюджетно.

- Не стоит сбрасывать со счетов курорты Черного моря. Покупаться там в октябре и ноябре уже не получится, зато можно будет оценить природу. Цены в это время там более чем приемлемые, - комментирует телеканалу «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

После первого сентября стоимость отдыха на российском море упадет минимум на 15%. Самые дешевые пакетные туры на начало сентября на 10 ночей обойдутся примерно в 21,5–26,5 тысячи рублей на двоих.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что внутренний туризм в России почти полностью восстановился. За первые полгода в российских гостиницах отдохнули 24,6 млн человек, сообщает ОТР.