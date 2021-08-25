Украинский политолог считает, что Крым ждет судьба Курил Фото: REUTERS

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал единственный возможный способ решения проблемы Крыма, напомнив, что полуостров конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, он обратил внимание, что на сегодняшний день Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу. По его мнению, все это говорит о том, что Крым ждет судьба Курил.

«Это уже часть федеративного устройства … Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», - заявил украинский политолог в эфире телеканала "Наш"

Ермолаев отметил, что проведенный Украиной саммит «Крымская платформа» был ритуальным действом и не дал никакого практического результата. Как считает политолог, его участники просто приняли набор декларативных заявлений.

«Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины», - добавил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.