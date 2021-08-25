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Политика25 августа 2021 17:19

Украинский политолог считает, что Крым ждет судьба Курил

Политолог напомнил, что полуостров конституционно закреплен за Россией
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Украинский политолог считает, что Крым ждет судьба Курил

Украинский политолог считает, что Крым ждет судьба Курил

Фото: REUTERS

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал единственный возможный способ решения проблемы Крыма, напомнив, что полуостров конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, он обратил внимание, что на сегодняшний день Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу. По его мнению, все это говорит о том, что Крым ждет судьба Курил.

«Это уже часть федеративного устройства … Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», - заявил украинский политолог в эфире телеканала "Наш"

Ермолаев отметил, что проведенный Украиной саммит «Крымская платформа» был ритуальным действом и не дал никакого практического результата. Как считает политолог, его участники просто приняли набор декларативных заявлений.

«Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины», - добавил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.