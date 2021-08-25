Губернатор Тюменской области напутствовал педагогов региона перед началом нового учебного года

Губернатор (в центре) сообщил, что в 2021 году в регионе будет введено в строй 8 новых школ и 10 детских садов. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате – «вживую». Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов «Призвание 2021» в Тюмени.

Дальнейший ход учебного процесса во многом зависит от предельно серьезного отношения к вакцинации от COVID-19, санитарным и режимным требованиям, подчеркнул глава региона. Отметим, что, по данным на 23 августа, вакцинацию от коронавируса прошли 77 % работников образовательных организаций – 31 тысяча человек, из них 15 тысяч – работники школ. К 1 сентября планируется охватить вакцинацией 86 % работников образовательных организаций, в том числе 90 % работников школ.

«Огромное спасибо всем работникам системы образования, кто с пониманием и подлинной ответственностью отнесся к вакцинации, чтобы сделать предстоящий учебный год более безопасным и комфортным, – обратился к участникам форума Александр Моор. - Сегодня вакцинация стала неотъемлемой частью личного честного отношения учителя и воспитателя к своему профессиональному долгу».

Средний балл ЕГЭ в 2021 году в Тюменской области на несколько процентов превысил прошлогодние показатели практически по всем предметам. 100 баллов на ЕГЭ получили 57 тюменских выпускников. Два человека набрали 100 баллов по двум предметам. Количество высокобалльников в регионе – 3 тысячи 494 человека, или почти половина от общего числа выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ.

«И это практически на 20 % выше среднего уровня по России», – отметил губернатор.

К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Тюменской области. Кроме того, продолжается активное развитие материальной базы тюменского образования. В 2021 году в регионе в общей сложности будет введено в строй 8 новых школ и 10 детских садов – как в городах, так и на селе.

«У нас есть долгосрочный план по развитию сети школ и детсадов. В 2022 году Тюменская область включится в реализацию масштабной общероссийской программы капитального ремонта школьных зданий. При этом обновленные образовательные учреждения станут оснащаться современным оборудованием. В течение трех-четырех лет мы должны будем реконструировать всю нашу образовательную инфраструктуру», – сообщил губернатор.