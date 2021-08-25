Путин предложил сделать конкурс "Учитель года" таким же зрелищным и популярным, как "Форт Боярд"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил подумать над тем, как сделать всероссийский конкурс «Учитель года» более зрелищным и популярным, приведя в пример телевизионное шоу «Форт Боярд».

«Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят», - отметил российский лидер, подчеркнув, что такое же можно сделать и с учительским конкурсом, но «не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам», однако необходимо сделать программы по различным образовательным направлениям и дисциплинам.

Путин также заявил о необходимости продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. По его словам, все может быть захватывающим, «если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей».

«Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания», - уточнил глава государства.

Напомним, в феврале этого года российский лидер уже сравнивал конкурс «Учитель года» с шоу «Форд Боярд», когда он был на встрече с лауреатами конкурса. Тогда Путин заявил, что участники конкурса могли бы постоянно находиться в центре внимания общества, если бы формат мероприятия стал более зрелищным и захватывающим.