США опасаются нападения ИГ* на аэропорт в Кабуле

Соединенные Штаты опасаются нападения ИГИЛ* на кабульский аэропорт Фото: REUTERS

Военные Соединенных Штатов Америки считают, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* могут совершить нападение на аэропорт в Кабуле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

- США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) способна и планирует совершить серию атак, — говорится в сообщении источника.

Пентагон обеспокоен возросшей угрозой со стороны ИГИЛ*. При этом беспокойство усилилось после новостей о том, что из двух тюрем рядом с Кабулом сбежали 100 преступников, лояльных к "Исламскому государству"*.

Ранее Пентагон официально подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных Соединенных Штатов. Речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках. До этого события президент Америки Джо Байден отправил в Кабул несколько тысяч военных, после чего принял решение увеличить группировку военных США до более чем 6 тысяч человек. В частности, это было необходимо для обеспечения эвакуации американцев и работавших с ними афганцев, заявлял Байден.

*Запрещенные в России террористические организации