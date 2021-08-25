ВЦИОМ: 90% россиян поддержали инициативу Путина о единовременной выплате пенсионерам

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа 2021, выступил на съезде "Единой России". Фото: REUTERS

ВЦИОМ 25 августа представил результаты всероссийского опроса, проведенного по итогам встречи президента Владимира Путина с представителями «Единой России». Глава государства выступил перед единороссами 24 августа на съезде партии. Социологи спрашивали респондентов об их впечатлениях от выступления, а так же интересовались мнением граждан о конкретных инициативах, предложенных президентом. Как показало исследование, большинство россиян (79%) положительно оценили выступление Путина. Еще 11% сообщили об отрицательном впечатлении, а 5% признались, что оно им безразлично.

Наибольшую поддержку россиян получила инициатива президента о предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в 10 тысяч рублей: ее одобрили 90% респондентов. Среди других предложений главы государства, получивших положительные оценки, - создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (эту инициативу одобрили 89% опрошенных), расширение профилактических медицинских осмотров пациентов по всей стране (89%), оснащение школ и больниц современным оборудованием (87%), а также совершенствование системы поддержки семей с детьми до 16-17 лет (86%).

Подавляющее большинство респондентов (87%) назвали поднятые Владимиром Путиным вопросы важными и значимыми. Еще 11% считают, что важными были только часть тем, затронутым президентом в его речи, 2% уверены, что глава государства затрагивает малозначимые вопросы. При этом 64% опрошенных россиян считают, что Путин понимает их проблемы, а 24% убеждены в обратном.

Большинство участников опроса (75%) считают, что глава государства в своем выступлении говорил честно и искренне, еще 12% усомнились в этом. И, наконец, 74% граждан уверены, что большинство задач, перечисленных Владимиром Владимировичем во время его речи, будут обязательно воплощены в жизнь. Еще 24% россиян полагают, что эти проблемы не будут решены.

Респондентов также спросили о том, какие чувства они испытывали, наблюдая за выступлением президента страны. 70% опрошенных признались, что почувствовали надежду, 38% - доверие, 36% - уважение. Только 18% респондентов сообщили, что испытали негативные эмоции.

Один из вопросов исследования был посвящен «Единой России». Половина участников опроса (50%) отметили, что их отношение к партии изменилось в лучшую сторону, 43% остались при своем мнении, еще у 7% отношение скорее ухудшилось.

Оценка ВЦИОМ основывается на итогах всероссийского репрезентативного телефонного опроса, а так же на результатах фокус-групповых дискуссий, посвященных встрече Путина с единороссами. В исследовании принимали участие граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Фокус-группы проходили в административных центрах и городах-миллионниках различных регионов России. Телефонное интервью проводилось по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Для фокус-групп ошибка выборки не подсчитывалась, данные носят справочный характер.