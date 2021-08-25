ДНК-тест подтвердил причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени Фото: Артем КИЛЬКИН

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ДНК-тест подтвердил причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству восьмилетней девочки.

По ее словам, тело девочки при обнаружении было завернуто в полиэтилен и кусок половика, а также помещено в коробку из картона.

- В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, — рассказала Волк.

Ранее тюменец, задержанный сегодня, 25 августа, по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой, признал свою вину. Сначала мужчина отказался проходить проверку на полиграфе, а позже во всем сознался. Им оказался 40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Задержанный был в должности сержанта меньше двух лет. Известно, что из органов он ушёл в 2011 году, и полицейским так не стал.

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