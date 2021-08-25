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Общество25 августа 2021 19:50

ДНК-тест подтвердил причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени

Образцы были взяты в квартире мужчины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ДНК-тест подтвердил причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени

ДНК-тест подтвердил причастность задержанного мужчины к убийству девочки в Тюмени

Фото: Артем КИЛЬКИН

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ДНК-тест подтвердил причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству восьмилетней девочки.

По ее словам, тело девочки при обнаружении было завернуто в полиэтилен и кусок половика, а также помещено в коробку из картона.

- В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, — рассказала Волк.

Допрос подозреваемого в убийстве Насти Муравьёвой

Ранее тюменец, задержанный сегодня, 25 августа, по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой, признал свою вину. Сначала мужчина отказался проходить проверку на полиграфе, а позже во всем сознался. Им оказался 40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Задержанный был в должности сержанта меньше двух лет. Известно, что из органов он ушёл в 2011 году, и полицейским так не стал.

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Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия. Девочка пропала 30 июня этого года, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а затем по решению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области. Одновременно с этим в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

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