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Общество25 августа 2021 21:50

МВД РФ подготовило новые правила проверки водителей на опьянение

Документ определяет список средств измерения алкоголя
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Новые правила проверки водителей на опьянение подготовило МВД РФ

Новые правила проверки водителей на опьянение подготовило МВД РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД России подготовило проект постановления о новых правилах проверки водителей на опьянение.

В частности, документ определяет список средств измерения, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе не были включены в данный перечень. Проект МВД предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юрлицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством России.

В марте 2021 года глава российского министерства внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на водительские права. Основным изменением при проведении экзамена на водительские права станет то, что проверка первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Госавтоинспекция будет давать оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством только в условиях реального дорожного движения.