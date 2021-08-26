Допрос подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени опубликовало МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД РФ опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. На кадрах задержанный 40-летний мужчина дает признательные показания.

- Задержан за убийство несовершеннолетней, - говорит на камеру подозреваемый.

Предполагаемого убийцу школьницы силовики задержали вечером 26 августа. Неделю назад тело малышки со следами насилия нашли в камышах на Лесобазе недалеко от озера Оброчное.

Как сообщает "КП-Тюмень", задержанный гражданин раньше работал в правоохранительных органов. Тюменец был в должности сержанта меньше двух лет, но полицейским так не стал.

Напомним, поиски пропавшей без вести Насти Муравьевой начались в Тюмени 30 июня 2021 года. Ребенка искали всем городом - волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и просто неравнодушные граждане. Однако 19 августа стало известно, что девочка погибла. По данным источников "КП-Тюмень", малышку нашли в мешке в камышах у озера, всего в двух километрах от дома. Руки школьницы были связаны проводом, а рот заклеен скотчем.