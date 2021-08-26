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Спорт26 августа 2021 1:54

Сборная России по женскому волейболу уступила команде Сербии на ЧЕ

Игра завершилась со счетом 3:2
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии в матче четвертого тура группового этапа Чемпионата Европы (ЧЕ). Игра состоялась 25 августа в Белграде.

Встреча спортсменов завершилась со счетом 3:2 в пользу сербок (счет по партиям - 25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10). В другом матче группы A француженки смогли вырвать победу у команды из Азербайджана (3-1). Теперь в четверг, 26 августа, российским волейболисткам предстоит встретиться в заключительном матче группового этапа с командами Боснии и Герцеговины.