Сборная России по женскому волейболу уступила команде Сербии на ЧЕ

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии в матче четвертого тура группового этапа Чемпионата Европы (ЧЕ). Игра состоялась 25 августа в Белграде.

Встреча спортсменов завершилась со счетом 3:2 в пользу сербок (счет по партиям - 25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10). В другом матче группы A француженки смогли вырвать победу у команды из Азербайджана (3-1). Теперь в четверг, 26 августа, российским волейболисткам предстоит встретиться в заключительном матче группового этапа с командами Боснии и Герцеговины.