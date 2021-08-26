Названы все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022

26 августа стали известны все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Всего в групповой стадии будут играть 32 клуба. Представлять Россию на турнире будут футболисты команды "Зенит".
Все участники группового турнира Лиги Чемпионов-2021/22:
- Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси".
- Испания: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильяреал".
- Италия: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус".
- Германия: "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург".
-Франция: "Лилль", "ПСЖ".
- Португалия: "Спортинг", "Порту", "Бенфика".
- Россия: "Зенит".
- Бельгия: "Брюгге".
- Украина: "Динамо" Киев, "Шахтер".
- Нидерланды: "Аякс".
- Турция: "Бешикташ".
- Швейцария: "Янг Бойз".
- Швеция: "Мальме".
- Молдавия: "Шериф".
- Австрия: "Зальцбург".
Теперь 26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов, пишет "Российская газета".