Названы все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022

26 августа стали известны все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Всего в групповой стадии будут играть 32 клуба. Представлять Россию на турнире будут футболисты команды "Зенит".

Все участники группового турнира Лиги Чемпионов-2021/22:

- Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси".

- Испания: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильяреал".

- Италия: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус".

- Германия: "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург".

-Франция: "Лилль", "ПСЖ".

- Португалия: "Спортинг", "Порту", "Бенфика".

- Россия: "Зенит".

- Бельгия: "Брюгге".

- Украина: "Динамо" Киев, "Шахтер".

- Нидерланды: "Аякс".

- Турция: "Бешикташ".

- Швейцария: "Янг Бойз".

- Швеция: "Мальме".

- Молдавия: "Шериф".

- Австрия: "Зальцбург".

Теперь 26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов, пишет "Российская газета".