Банки России планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские банки планируют идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией в скором времени могут дополнить Единую биометрическую систему. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили представители Центробанка России в интервью «Российской газете».

В настоящее время регулятор рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации. Эксперт отметили, что рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, которые испытывают трудности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи. Данная технология уже была протестирована и показала свою высокую эффективность.

При этом представители Банка России отметили, что устройства, которые могут распознавать рисунок вен ладони, недешевы: цена такого считывателя находится в диапазоне 17-140 тысяч рублей.

- После введения такого способа необходимо проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в список технических средств реабилитации для некоторых заболеваний. Это нужно сделать, чтобы нуждающиеся в таком способе идентификации могли получить устройства без существенной нагрузки на свой бюджет, - уточнили в регуляторе.

Напомним, накануне российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило собирать данные биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга.