ФСБ задержала участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг.

Как сообщили в ФСБ, в группировку были вовлечены сотрудники Министерства внутренних дел. Они получали от компаний крупные денежные суммы за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти. Используя ее, предприниматели оперативно связывались с родственниками умерших и навязывали дорогостоящие услуги.

В ведомстве уточнили, что организатора преступной схемы задержали 20 августа 2021 на границе с Украиной, куда он пытался бежать, чтобы скрыться от правосудия. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кемеровской области полицейского арестовали за взятки за «мертвые души». Мужчина, будучи в должности оперативного дежурного, получал сигнал о смерти человека и сообщал работнику ритуального бюро адрес, что тот скончался. За каждое такое предупреждение он получал 5 тысяч рублей.