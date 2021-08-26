Фермер из Австралии «нарисовал» сердце из овец в память об умершей тете. Фото: кадр из видео

В Австралии в настоящее время бушует пандемия коронавирусной инфекции и продолжают действовать жесткие ограничений. Из-за них и закрытых границ между регионами страны один из местных фермеров не смог попасть на похороны своей тети и решил почтить ее память весьма необычным образом. Как пишет The Guardian в четверг, 26 августа, мужчина «нарисовал» на поле сердце из овец.

Креативного фермера зовут Бен Джексон. Реализовать свою необычную идею у австралийца получилось далеко не с первого раза: потребовалось несколько попыток, чтобы поставить стадо животных в правильном порядке. «Изобразить» сердце из овец получилось во время кормления животных.

С помощью дрона «художник» заснял итоговую работу на видео и отправил семье. Во время похорон в Брисбене, где проходила прощальная церемония, ролик спроецировали на мост.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Греции самолёт нарисовал в полёте число «200» в честь 200-летия независимости страны.