Ударные беспилотники «Иноходец-РУ» поступят в российскую армию в 2023 году Фото: пресс-служба АО "Кронштадт"

Вооруженные силы России получат ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец-РУ» в 2023 году, рассказал журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Контракт на поставку ударных беспилотников между Министерством обороны и компанией «Кронштадт» был подписан на международном форуме «Армия-2021».

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 производитель беспилотников АО «Кронштадт» продемонстрировал министру обороны Сергею Шойгу новейший беспилотный комплекс воздушной разведки с большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Иноходец». Разработка имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.

Напомним, на форуме «Армия-2021» Минобороны РФ подписало с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса десятки контрактов на поставку в Вооруженные силы России новейшего вооружения.