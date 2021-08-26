Бренд «ФрутоKids» представляет обновленный дизайн с героями анимационного фильма «Щенячий патруль в кино» и запускает всероссийскую акцию «Открывай город призов с любимыми героями»

В честь выхода ленты в прокат бренд «ФрутоKids» обновил дизайн соков и воды. До 15 декабря 2021 года покупатели обновленной продукции могут принять участие в акции и получить гарантированные подарки, а также выиграть главный приз для всей семьи - выходные впечатлений в небоскребе и тематическом парке развлечений.

Бренд для малышей постарше «ФрутоKids» совместно с ViacomCBS Consumer Products поддержали выход анимационного фильма «Щенячий патруль в кино» в российском прокате. В преддверии этого события «ФрутоKids» запустил продажи детской воды и соков с четырьмя разными вкусами [1] в новом дизайне и анонсировал старт всероссийской промо-кампании.

Принять участие в акции очень просто:

1. Покупайте соки и воду «ФрутоKids» с героями анимационного фильма;

2. Регистрируйте коды с упаковок [2] на сайте frutokids-promo.ru и получите гарантированный подарок;

3. Играйте в увлекательные игры на сайте акции и получайте призы с изображением любимых героев: игрушки, настольные игры, рюкзаки, браслеты, а также кинопроектор или сертификат в онлайн-кинотеатр;

4. Получите шанс выиграть суперприз - выходные впечатлений для всей семьи в небоскребе и тематическом парке развлечений.

Погружайтесь в атмосферу приключений вместе с «ФрутоKids» и героями анимационного фильма «Щенячий патруль в кино»!

*Общий срок акции: 15.07.2021 г. — 28.02.2022 г., включая срок на выполнение условий акции: с 15.07.2021 г.-15.12.2021 г.. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте frutokids-promo.ru. Сведения о возрасте применения продуктов указаны на их упаковке, необходима консультация специалиста

1. Сок из яблок; сок из яблок и вишни; мультифруктовый: сок из яблок, сок из мандаринов, сок из ананасов, пюре из персиков, сок из маракуйи, пюре киви; ягодный микс: сок из яблок, сок из рябины черноплодной (аронии), сок из малины, сок из клюквы, пюре из черники.

2. На упаковке сока «ФрутоKids» QR-код расположился под швом, а на бутылочке воды код из букв и цифр указан под этикеткой.