Полиция изъяла 300 кг опасной продукции из павильона торговой сети в Омске

Полиция изъяла 300 кг мяса и молочной продукции из павильона омской торговой сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители региональной полиции и Управления Роспотребнадзора по Омской области проверили, как соблюдаются нормы в торговом павильоне омской сети «Тюкалиночка». В середине августа инспекция побывала в киоске, расположенном в Советском округе, и нашла там многочисленные нарушения.

Специалисты установили, что почти вся размещенная в указанном магазине молочная и мясная продукция продавалась с серьезными нарушениями требований российского законодательства. На большинстве товаров не было необходимой маркировки, многие из них оказались просроченными и без обязательных для Российской Федерации ветеринарных сертификатов, сообщает издание «Город55» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Омской области.

В отношении владельца киоска, ИП Сорокной, возбудили два административных дела.

По результатам проведенной проверки сотрудники ОБЭП и УВМД по городу Омску сняли с реализации и отправили на временное хранение 300 килограммов опасных продуктов. В соответствии с требованиями законодательства все изъятое будет направлено на утилизацию.