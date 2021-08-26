Примеси в вакцине Moderna в Японии могут быть частицами металла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примеси, обнаруженные в Японии в вакцине от коронавирусной инфекции американской компании Moderna, могут быть частицами металла, рассказали министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как передает телеканал NHK, в ведомстве выяснили, что примеси реагируют на магниты, в связи с чем, вероятно, они являются частицами металла. Сейчас примеси проходят исследования. Вместе с тем отмечается, что каких-либо побочных эффектов от вакцины из этой партии выявлено не было.

Напомним, власти Японии приняли решение приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Moderna после того, как в партии были обнаружены неизвестные примеси. Данная партия была произведена на территории Испании.

Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния приостановило использование около 1,63 миллиона доз препарата.