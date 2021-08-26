Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обещал помочь со строительством пантеона в Беслане и реабилитацией пострадавших в результате теракта в местной школе, который произошел в 2004 году. В четверг, 26 августа, на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло глава государства заявил об особом внимании к памяти о трагических событиях в Беслане.

Владимир Путин пообещал дать поручение о финансировании в полном объеме программы социально-экономического развития города.

- Это та трагическая история в жизни нашей страны, которая требует всегда особого внимания и участия. Поручение о выделении дополнительного финансирования на реализацию программы социально-экономического развития Беслана и реабилитацию пострадавших обязательно будет, - отметил глава государства.

Сергей Меняйло, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время в указанную программу входит 64 мероприятия, четыре из которых уже реализованы. При этом пока что 40 мероприятий не обеспечены финансированием, в том числе - развитие дорожно-транспортной сети города, решение социальных вопросов и реабилитации пострадавших.