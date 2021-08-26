МЧС РФ: Последствия разлива дизельного топлива под Норильском полностью ликвидированы

В МЧС сообщили о полной ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском Фото: Евгений ТУМАШОВ

Последствия разлива дизельного топлива полностью ликвидированы, сообщил журналистам первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Александр Чуприян.

Вместе с тем замглавы МЧС подчеркнул, что этот факт должны подтвердить ученые.

Напомним, разлив дизельного топлива под Норильском произошел 29 мая 2020 года. В своем иске на «Норникель» Росприроднадзор применил максимальный коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водные объекты при непринятии мер по его ликвидации – 5. Таким образом, сумма ущерба составила 147,8 миллиардов рублей. Однако в самой компании подходящим коэффициентом считают 1,1, а итоговый штраф оценили в 21,4 миллиарда рублей.

Объем компенсаций представителям коренных народов Таймыра после аварии оценили более чем в 175 миллионов рублей.