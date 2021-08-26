США планируют эвакуировать своих граждан из Афганистана в течение 36 часов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены закончить эвакуацию своих граждан из Афганистана в течение 36 часов, рассказали источники в правительственных кругах США.

Как передает CNN, в настоящее время в Афганистане остаются порядка 150 американских граждан. Всего же с 14 августа 2021 были эвакуированы 4,7 тысяч американцев. Приоритет в вывозе граждан будет отдаваться сотрудникам, работавшим в посольстве США.

Как писал сайт kp.ru, Вашингтон до 31 августа 2021 сфокусируются на эвакуации своих военных из Афганистана. Напомним, военные Соединенных Штатов Америки считают, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* могут совершить нападение на аэропорт в Кабуле. Пентагон обеспокоен возросшей угрозой со стороны ИГИЛ*. При этом беспокойство усилилось после новостей о том, что из двух тюрем рядом с Кабулом сбежали 100 преступников, лояльных к «Исламскому государству»*.

*Запрещенная в России террористическая организация