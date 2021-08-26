Взрыв в аэропорту Кабула совершил смертник, есть пострадавшие

Смертник совершил взрыв в аэропорте Кабула Фото: REUTERS

Взрыв в кабульском аэропорту совершил смертник. Об этом пишут местные СМИ.

- Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели, — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.

Ранее министерство обороны Великобритании предупреждало, что в ближайшие часы в аэропорту может произойти террористический акт.

Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Информации о пострадавших гражданах Соединенных Штатов Америки пока нет.

Напомним, взрыв произошел у ворот аэропорта. Чуть позже информацию о произошедшем подтвердил Пентагон. На тот момент пресс-секретарь американского Министерства обороны Джон Кирби сообщал, что пострадавших нет. В ведомстве пообещали сообщить дополнительную информацию, когда появится такая возможность.