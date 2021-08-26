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В мире26 августа 2021 17:25

Посольство Франции предупредило об опасности еще одного взрыва в аэропорту Кабула

В ходе теракта погибли несколько человек
Наталья СМИРНОВА
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Пострадали не менее 15 человек.

Пострадали не менее 15 человек.

Фото: Александр КОЦ

Посол Франции в Кабуле предупредил о возможном втором взрыве у аэропорта. Он произошел у северного входа в здание, пострадали не менее 15 человек. Подрыв совершил террорист-смертник.

Как говорят в Минобороны Турции, в аэропорту уже произошел не один, а два взрыва. Погибли два человека.

Сейчас американское посольство предписало своим гражданам не приближаться к кабульскому аэропорту, а тем, кто уже рядом - срочно уехать. С такими же рекомендации выступило посольство Франции.

В Кабуле произошел взрыв у аэропорта