Посольство Франции предупредило об опасности еще одного взрыва в аэропорту Кабула

Пострадали не менее 15 человек. Фото: Александр КОЦ

Посол Франции в Кабуле предупредил о возможном втором взрыве у аэропорта. Он произошел у северного входа в здание, пострадали не менее 15 человек. Подрыв совершил террорист-смертник.

Как говорят в Минобороны Турции, в аэропорту уже произошел не один, а два взрыва. Погибли два человека.

Сейчас американское посольство предписало своим гражданам не приближаться к кабульскому аэропорту, а тем, кто уже рядом - срочно уехать. С такими же рекомендации выступило посольство Франции.