Американские военные погибли при взрыве в аэропорту Кабула
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В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли американские военнослужащие, сообщают арабские СМИ.
Жертвами взрыва стали не менее 13 человек. Посольство США в Кабуле призвало своих граждан покинуть окрестности аэропорта, пишет Sky News Arabiya в Twitter.
Как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, взрыв прогремел недалеко от территории аэропорта Кабула рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны.
По информации американской газеты The Wall Street Journal, инцидент произошел у ворот аэропорта. Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.
Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.
Ранее министерство обороны Великобритании предупреждало, что в ближайшие часы в аэропорту может произойти террористический акт.