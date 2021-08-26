Американские военные погибли при взрыве в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли американские военнослужащие, сообщают арабские СМИ.

Жертвами взрыва стали не менее 13 человек. Посольство США в Кабуле призвало своих граждан покинуть окрестности аэропорта, пишет Sky News Arabiya в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, взрыв прогремел недалеко от территории аэропорта Кабула рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, инцидент произошел у ворот аэропорта. Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.

Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.

Ранее министерство обороны Великобритании предупреждало, что в ближайшие часы в аэропорту может произойти террористический акт.