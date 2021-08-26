Дипломатов из РФ не пустили к россиянину, вплавь сбежавшему в Японию

Россиянин якобы сам не хочет общаться с отечественными дипломатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники иммиграционного бюро Японии и дипломаты из России не могут договориться по поводу россиянина, который приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Представители японского ведомства не дают доступа к мужчине, обуславливая это тем, что он сам не хочет общаться с российской стороной.

Россиянин прибыл в Хоккайдо для получения убежища несколько дней назад. Работники иммиграционного бюро Японии должны решить - выдать ему временное разрешение на пребывание или отправить обратно на родину, пишет ТАСС.

В российском диппредставительстве говорят, что добиваются предоставления доступа к россиянину. Они хотят обеспечить его законные права, а также уточнить состояние здоровья и условия содержания. Сделать этого дипломаты, однако, не могут.

“Они не дают нам с ним встретиться, мотивируя это тем, что сам россиянин якобы не хочет этого”, - говорят в дипмиссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Японии в среду, 25 августа, обнаружила на берегу поселка Сибецу гидрокостюм, который может принадлежать сбежавшему из России гражданину. Предполагается, что россиянина зовут Ваас-Феникс Нокард, ему 40 лет. Мужчина всегда грезил жизнью у моря, в далекой и прекрасной Стране восходящего солнца. Увлечение Японией выразилось даже в самом псевдониме. Фамилия Нокард – анаграмма слова “дракон”.