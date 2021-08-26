Памфилова назвала сложной предвыборную кампанию в 2021 году

Одна из проблем, с которой сталкивается ЦИК - желание некоторых дискредитировать выборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2021 года состоятся очередные выборы в Государственную думу. Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радио "КП" рассказала, почему нынешняя кампания будет сложной.

"Так сложилось - кампания сложная по всем параметрам. Это и пандемия, в связи с которой нужно санитарную и эпидемиологическую безопасность, чтобы развести потоки людей на три дня. Это и санкции - в сравнении с кампанией 2016 года все было легче, Россию тогда еще не назначили врагами. Не было такого, не душили санкциями. Внешний фон сейчас сложный. Весь мир живет в ограничениях. Это влияет и на кампанию", - рассказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что у некоторых есть желание дискредитировать выборы - например, в информационное пространство уже "вбрасываются" сообщения о возможных фальсификациях.

"Сочиняют вот это все. Если не ложь, то полуправда, недоговорки. В основном, это делают сторонники Запада. Но они закрывают глаза на то, что происходит там. Вот в Нидерландах проводили трехдневное голосование и никто не задавался вопросами. А нам сразу уже предъявлен заранее целый ряд каких-то претензий. Такое отношение к выборам каждый день навязывают людям. И каждый день приходится объяснять, что это не так", - резюмировала Памфилова.