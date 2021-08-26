Глава ЦИК: Мы изменили принцип видеонаблюдения с целью защиты биометрических данных

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала критические замечания, направленные на систему проведения выборов в России. Она отметила, что Россия в плане организации выборного процесса не хуже, а в чем-то лучше европейских стран.

“Мне говорят - отменили наше достижение, видеонаблюдение на выборах. Только они забывают сказать, что в ЕС вообще нет наблюдения. А почему? Западное общество не позволит такое под страхом нарушения частной жизни. Никто не позволит это сделать. Мы же изменили принцип видеонаблюдения с целью защиты биометрических данных. При этом камер и средств наблюдения у нас по-прежнему как никогда много, мы закрыли потребность в них у 96% комиссий. Видеотрансляция будет идти более 70 часов, день и ночь”, - рассказала Памфилова радио “КП”.

Она отметила, что доступ будет идти не в открытую сеть, а на портал, доступ к которому получат партии и одномандатники.

“У нас конкуренция на каждый округ - 13 человек. Обязательно - каждому региональному отделению партии доступ. И самое главное - мы расширяем общественное наблюдение. В каждом регионе будут созданы филиалы общественного наблюдения”, - подчеркнула Памфилова.

По словам главы ЦИК, есть предложение допустить к видеонаблюдению избирателей, но они должны пройти ликбез, чтобы понимать все происходящее.

“Наблюдение у нас - тотальное, беспрерывное, полная запись идет. Наблюдатели могут, если увидели что-то не так, перемотать и убедиться. Вся система оптимальна и современна и она нацелена на профессиональное наблюдение и предупреждение нарушений”, - резюмировала Памфилова.