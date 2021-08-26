ЦИК назвал регионы, в которых можно будет голосовать на выборах в Госдуму в электронном формате

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно будет зарегистрироваться заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. По ее словам, пока система не готова к повсеместному внедрению этого способа отдать свой голос.

“Что касается электронного голосования. Оно будет доступно пока только в 7 регионах, так как мы еще не готовы к этому в масштабах всей страны. Это масштабная задача. Если в прошлом году было голосование было в одном регионе, сейчас уже в семи. И, что главное, оно осуществляется не взамен, а наряду”, - рассказала Памфилова в эфире радио “КП”.

Она отметила, что регионы, в которых избиратели смогут проголосовать в электронном формате, это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская область.

“В Москве сейчас электронное голосование проводится на свой платформе, нам приходится совмещать нашу систему и их систему. Но для того, чтобы исключить двойное голосование, мы заявление от людей, которые желают проголосовать дистанционно, принимаем за 3 дня до выборов. И если люди за 3 дня определились, то все. Эти 3 дня нужны для того, чтобы создать банк данных и вычеркнуть их с голосования на участках”, - пояснила Памфилова.