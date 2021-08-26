Памфилова пригласила Собчак поработать на выборах наблюдателем

Памфилова позвала Собчак поработать наблюдателем на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на заявление экс-кандидата в президенты Ксении Собчак о грядущих выборах в Госдуму. Журналистка усомнилась в открытости и честности голосования.

“Какой может быть Госдума здорового человека при честных выборах? Не тех, результаты которых рисуют провластные соцопросники. Не тех, что есть сейчас на самом деле, потому что, ну камон, кто верит в честные итоги выборов в России? Что нам покажут реальное соотношение сторон, или что сторонников Навального допустят?”, - порассуждала Собчак в своем Телеграм-канале.

Элла Памфилова в эфире радио “КП” ответила, что не интересуется мнением Ксении Собчак по данному вопросу.

“Знаете, меня не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает на честность выборов”, - заявила глава ЦИК.