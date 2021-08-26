Глава ЦИК РФ: Наша задача - максимально проинформировать людей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова Фото: РИА Новости

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о главных задачах, которые стоят перед ведомством накануне сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом она рассказала в эфире радио “КП”.

“Основная задача - чтобы никто не сомневался в легитимности выборов. В целом ряде регионов не все нам рады. Много кто пытался раньше подмять под себя систему, но сейчас у них не осталось возможностей сделать это. Что касается явки - никаких прогнозов я не даю. Наша задача - максимально людей проинформировать о том, какие у них есть права и возможности. Мы обеспечиваем доступность выборов и должны разъяснить россиянам, чтобы ему была более понятна эта система. Явка - не наша задача”, - заявила Памфилова.

Глава ЦИК также сказала, что внутри ведомства решается множество вопросов. С самыми сложными проблемами Памфилова обращается к президенту. Но чувствует, что в целом ЦИК хорошо справляется с задачами.

“Мы много чего обсуждаем. Я пытаюсь самые острые проблемы, которые вижу, высказать президенту. Но самое главное - я бы никогда не пошла на эту должность, если бы не было четкой позиции”, - рассказала Памфилова.