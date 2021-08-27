The Economist предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства Фото: REUTERS

Обозреватель британского журнала The Economist Нил Фергюсон предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства в мире.

По его мнению, американцы рискуют повторить путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине 20 века. Он отмечает, что данному процессу свидетельствуют внешнеполитические события, в том числе беспорядочная эвакуация военных с территории захваченного талибами* Афганистана, а также спад экономики страны.

*Запрещенная в России террористическая организация