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В мире27 августа 2021 0:27

The Economist предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства

отмечается, что данному процессу свидетельствуют внешнеполитические события
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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The Economist предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства

The Economist предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства

Фото: REUTERS

Обозреватель британского журнала The Economist Нил Фергюсон предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства в мире.

По его мнению, американцы рискуют повторить путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине 20 века. Он отмечает, что данному процессу свидетельствуют внешнеполитические события, в том числе беспорядочная эвакуация военных с территории захваченного талибами* Афганистана, а также спад экономики страны.

*Запрещенная в России террористическая организация