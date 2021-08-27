Трамп заявил, что не допустил бы теракта с погибшими в Кабуле Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что взрывов в Афганистане, которые оказались терактом в боевиков ИГ*, можно было бы избежать.

Бывший американский лидер признался, не допустил бы этой трагедии, в результате которой погибли более 100 человек, в том числе и талибы*, захватившие Афганистан.

- Эта трагедия не должна была произойти <...>. И она бы не произошла, будь я вашим президентом сейчас, - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее в администрации США заявляли, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГИЛ*. А представители группировки "Талибан"* сообщали, что не имеют данных о том, кто является виновником произошедшего. К слову, талибы* и сами пострадали - в результате взрыва авто погибли несколько человек группировки.

По последним данным, общее число погибших в результате атак превышает 100 человек.

*Запрещенные в России террористические организации