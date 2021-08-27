В Германии от имени правящей партии развесили плакаты с Калининградом в составе страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой государства в довоенных границах с Калининградской областью в его составе. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет местное издание Nordkurier.

Политические плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз появились на улицах города Тетеров. На плакатах изображена карта ФРГ довоенного периода с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши. Такие плакаты появились и в других населенных пунктах по всей федеральной земле.

- Правящая партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Такая агитация вводит в заблуждение и должна быть убрана с улиц страны, - подчеркнул официальный представитель ХДС Ханнес Деттманн.

Отмечается также, что расследование по факту размещения исторических плакатов было поручено прокуратуре города Росток.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории, в том числе столица Кенигсберг, перешла СССР и впоследствии России.