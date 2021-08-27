Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде в ближайшее время Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В ближайшее время состоится заседания комитета российской Государственной думы по международным делам по вопросу назначения его заместителя главы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал первый заместитель руководителя комитета Дмитрий Новиков.

Ранее издание РБК, ссылаясь на свои источники в нижней палате, сообщило, что Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса.

- В ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по данному вопросу, - сообщил Дмитрий Новиков в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, известно ли ему что-либо о назначении замглавы комитета послом на Островах Зеленого Мыса.

Сама Наталья Поклонская, комментируя данную информацию, сообщила, что ей интересна дипломатическая деятельность, однако пока что говорить о будущем трудоустройстве преждевременно.